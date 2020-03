Waterpeil van onze waterlopen en rivieren staat erg hoog, komende dagen worden belangrijk

"Dat betekent dat de onbevaarbare (kleinere, red.) waterlopen hier en daar buiten hun oevers zijn getreden", verduidelijkt Katrien Smet, "maar op dit moment is dat op plaatsen waar dat nog geen kwaad kan." Voor de grote waterlopen en rivieren betekent code oranje dat het peil hoog staat. Intussen beginnen ook veel wachtbekkens vol te lopen, maar deze namiddag is het gestopt met regenen, wat een beetje ademruimte biedt.

Smet voegt eraan toe dat er nog nergens echte problemen zijn: huizen zijn nog niet in acuut gevaar. De hoogste fase, de rode alarmfase, is nog niet van toepassing. Toch wordt de situatie nauwlettend opgevolgd door de VMM, want komende nacht zou het opnieuw kunnen gaan regenen. "We voorspellen nog geen kritieke overstromingen op dit moment, dit wil zeggen dat er wellicht geen huizen zullen onderlopen, maar we moeten toch nog afwachten," besluit Smet.