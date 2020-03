Studente uit Vosselaar is 'Beste Junior Sommelier' van België

"Wijn zit al lang in de familie. Ik ben daar van kleins af aan in meegegroeid. Nu studeer ik aan de hotelschool in Brugge en in het weekend werk ik in The Jane in Antwerpen. De hoofdsommelier daar is trouwens de beste sommelier van België", vertelt de winnares.

"Sommelier zijn, is ook jezelf goed presenteren", aldus Balemans. "Je moet er staan als sommelier. Het is belangrijk om in te spelen op de wensen van de mensen en daar hoort zeker wat humor bij."