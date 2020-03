Grondwaterprobleem bijna opgelost

"Het grondwater is zeer goed hersteld", zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. "Op 1 locatie na is er eigenlijk geen enkel probleem meer. Er is de afgelopen maanden veel regen gevallen en we zien dat het grondwater aangevuld is op de meeste plaatsen."

Door de vele regen zijn er nu waterbuffers ontstaan. Op dit ogenblik zijn er zes waterlopen buiten hun oevers getreden. Het gaat om de grote Kemmelbeek in Vlamertinge, de Poperingevaart in Oost-Vleteren, de Zarrebeek in Zarren, de Kerkebeek in Loppem en de Ringbeek in Brugge, dichtbij Zwevezele. Er zijn geen huizen bedreigd, maar de Vlaamse Milieumaatschappij volgt die waterstanden wel nauwlettend op.