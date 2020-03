Zeldzame witte giraf en haar jong dood aangetroffen in natuurreservaat : "Zware kaakslag"

De overblijfselen van de moeder en haar jong zijn gevonden in het natuurreservaat Ishaqbini Hirola in Ijara, in het oosten van het land. Parkwachters vonden het lichaam van de moeder "in uitgebeende staat nadat ze was omgebracht door stropers", luidt het in een verklaring van het natuurreservaat. Het lichaam van het jong werd aangetroffen naast dat van de moeder. Vermoedelijk is het de hongerdood gestorven.

"Dit is een heel trieste dag voor de gemeenschap van Ijara en voor Kenia als land. We zijn de enige plek in de wereld waar witte giraffen hun thuishaven hebben", zegt Mohammed Ahmednoor, de manager van het reservaat. "Hun dood is een kaakslag voor de gigantische stappen die wij als gemeenschap genomen hebben om zeldzame en unieke diersoorten te beschermen. Het is een wake-upcall om inspanningen voor het voortbestaan van soorten te blijven leveren."