Zwemvijver Zilvermeer drooggelegd om aan glijbanen te werken

Op het einde van de zomer vorig jaar liepen verschillende zwemmers snij- en schaafwonden nadat ze van de glijbanen kwamen in de zwemvijver van het Zilvermeer in Mol. Het opvangplatform met matten waarop ze terecht kwamen bleek versleten. Hier en daar zaten er scherpe randen aan. Er werd beslist om de glijbanen meteen af te sluiten. Nu wordt het opvangplatform hersteld.

Omdat het platform onder water ligt, is al het water weggepompt naar de andere vijvers. Tegen de paasvakantie zou de vijver weer gevuld moeten zijn, zegt Thijs Van Hoof van het Zilvermeer: "We zijn een beetje afhankelijk van het weer maar in principe zou het water snel terug moeten zijn. Dat gebeurt op natuurlijke wijze, wanneer het grondwater weer stijgt, maar ook door een circulatiesysteem dat de verschillende vijvers in het Zilvermeer verbindt."

Het opvangplatform is nodig onderaan de glijbanen om te voorkomen dat er te veel zand wegspoelt. "Wanneer zwemmers van de glijbanen in het water terecht komen veroorzaakt dat veel stroming. Dat doet zand verplaatsen en op de duur krijg je daar dan een diepe put. Dat zou ook niet meer veilig zijn."