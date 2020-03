Eerlijke vinder vindt 10.000 euro in winkelstraat Turnhout en brengt geld naar politie 

De Gasthuisstraat in Turnhout was even de meest aantrekkelijke winkelstraat van het land, want er lag 10.000 voor het rapen. Iemand vond het geld en bracht de politie op de hoogte. Niet veel later stapte een man binnen op het politiebureau die de 10.000 euro was kwijtgespeeld.

"Het gebeurt dagelijks dat mensen aangifte doen van verloren sleutels, een gsm of een fiets. Soms worden die spullen gevonden en geeft de vinder dat aan bij de politie. Dan zoeken we of er een match is tussen wat de vinder ons komt brengen en de (toekomstige) aangifte", zegt Roger Leys, korpschef van Turnhout.

Wat als de eigenaar zich niet meldt? "In eerste instantie zoekt de politie naar de eigenaar. Als we die niet kunnen vinden, wordt het voorwerp na drie maanden overgedragen aan de gemeente. De gemeente moet dat nog een tijd bewaren en dan wordt ze er de wettelijke eigenaar van", aldus Leys.