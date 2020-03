11 tot 17 maart 1945: Amerikaanse generaal Patton neemt Duitsers in de tang

Het aantal doden wordt geschat op 5.000, wat relatief weinig is. Het inwoneraantal is tijdens de oorlog gedaald van iets meer dan 100.000 tot circa 80.000, door de vele mannen die in militaire dienst gingen.

Er was geen speciale reden om deze historische stad te vernietigen. Würzburg had weinig militaire waarde en was nog niet veel aangevallen, maar stond op een lijst van niet-prioritaire doelen. Het RAF Bomber Command wil zoveel mogelijk Duitse steden treffen om de bevolking te ontmoedigen.