Wat is 5G, hoe werkt het en hoe gaat het uw leven veranderen?

Terwijl je thuis aankomt met je zelfrijdende auto zie je dat Bol.com jouw pakje met een drone heeft geleverd. Ondertussen download je een film op Netflix in amper 2 seconden. Op het eerste zicht lijkt dit sciencefiction, maar als we specialisten mogen geloven, is dit allemaal mogelijk met het 5G-gsm netwerk. Niet alleen is 5G veel sneller (tot 200 keer, red.) dan 4G, het supersnelle gsm-netwerk werkt ook totaal anders.