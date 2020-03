770 kilo cocaïne en 600.000 euro aangetroffen in onderzoek naar Albanese drugsbende

De politie nam ook 6 vuurwapens en 1210 liter aceton in beslag. Volgens het parket werd de aceton gebruikt voor de productie van cocaïne. Op die manier kunnen de drugs uit andere materies worden uitgewassen. "De werkwijze is vrij nieuw in België, maar is wel bekend in het buitenland."

Daarnaast werden er ook zeven verdachten opgepakt: "Drie van hen zijn gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter en zijn aangehouden. De anderen zullen vandaag voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen."