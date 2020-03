Acht personen opgepakt na reeks huiszoekingen in onderzoek naar drugsgeweld

Vorig jaar in april had een vrouw van 20 zich in de voet geschoten in een appartement in Zwijndrecht, in Antwerpen. Daarop deed de politie een aantal huiszoekingen en trof toen een heus wapenarsenaal aan. Er werden onder meer 8 granaten, 6 vuurwapens, 1 kilogram springstof in beslag genomen. Daarnaast werd er ook bijna 40 kilogram cocaïne en 25.000 euro gevonden.