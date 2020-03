8 extra natuurinspecteurs in Vlaanderen

Er komen 8 natuurinspecteurs bij in Vlaanderen en minstens 2 daarvan zullen in Limburg aan de slag gaan. Dat heeft Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) bekendgemaakt. De afgelopen jaren was de Natuurinspectie afgeslankt. Daar was heel wat kritiek op, vooral na de dood van wolvin Naya.