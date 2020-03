Gevolgen van coronavirus in West-Vlaanderen: veel evenementen afgelast of verplaatst 

Ook in Roeselare wordt nagegaan welke evenementen kunnen doorgaan en welke niet. Burgemeester Kris Declercq (CD&V): "We contacteren momenteel alle organisatoren. Wat we nu al weten, is dat de opendeurdag en de officiële opening op vrijdag, zaterdag en zondag van AZ Delta niet doorgaat. Volleybalclub Knack Roeselare beperkt haar aantal tickets tot 1.000 zodat de wedstrijd wel kan plaats vinden. Alle andere evenementen lijsten we op en contacteren we één voor één."