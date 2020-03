Asielhond vindt na ruim 5 jaar eindelijk een baasje: "Het was liefde op het eerste gezicht"

Midden vorige week was het, na meer dan 5 jaar doorgebracht te hebben in het asiel, dan toch zo ver. Het was Jordan Nussbaum (zie foto hierboven) die het bord zag en onmiddellijk verkocht was, zo vertelde hij op nieuwswebsite KMBC: "Het was liefde op het eerste gezicht. Men zocht iemand voor de hond die geen kinderen had en veel energie had om zich met deze hond, die nogal groot is, bezig te houden. Ook al is Merrick eerder nog een puppy. Het lijkt alsof we voor elkaar gemaakt zijn. Het is alleen jammer dat hij zolang in een asiel moest verblijven. Uiteindelijk is het toch goed afgelopen voor Merrick."

"En intussen kan hij het al goed vinden met de wijfjeshond van de buren", aldus Nussbaum nog.