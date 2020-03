Binnenspeeltuin bevriest speelgoed: “We hopen dat onze maatregelen een beetje helpen tegen het coronavirus”

Het is het seizoen van de binnenspeeltuinen, want als het regent wordt er maar weinig buiten gespeeld. In tijden van het coronavirus is het niet vanzelfsprekend om met veel mensen binnen te verzamelen. Daarom neemt binnenspeeltuin Legenturia in Zaventem speciale maatregelen. “We hebben een nieuwe techniek geleerd van een specialist. Bij -18°C kunnen alle mogelijke bacteriën doodvriezen. Daarom steken we nu ’s nachts ons speelgoed in de diepvrieskamer. Onze medewerkers dragen ook handschoenen en we desinfecteren heel veel”, zegt Joachim De Munck van Legenturia. "En we vragen aan de bezoekers ook om aan een aparte tafel plaats te nemen. In principe is het mogelijk om met je gezin op 2,5 meter afstand van een ander gezin te zitten. Natuurlijk zijn de regels en adviezen van de overheid ook van toepassing, maar we vinden toch dat we een extra inspanning kunnen doen.”