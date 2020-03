Boeing 737 MAX één jaar aan de grond: vijf vragen en antwoorden over "die ongeziene veiligheidscrisis"

Naar de ongelukken met de MAX-vliegtuigen lopen verschillende onderzoeken. Het onderzoek van het Amerikaanse Congres is waarschijnlijk een van de boeiendste. Zij komen tot vijf belangrijke en ook wel hallucinante conclusies:

1) Druk op het productieproces: Er was volgens het Amerikaanse Congres grote financiële druk op Boeing om snel een nieuw vliegtuig klaar te hebben om de concurrentie met het Europese bedrijf Airbus aan te gaan. Daarom hebben ze te veel geld bespaard op een te korte tijd op cruciale zaken en dat is volgens het Amerikaanse Congres ontoelaatbaar.



2) Foute veronderstellingen: Boeing ging er foutief van uit dat piloten wel zouden moeten weten hoe ze moeten omgaan met al die nieuwe systemen in de cockpit wanneer deze foutief zouden werken. Alleen heeft Boeing een aantal van die nieuwe systemen gewoon verzwegen.



3) Doofpotcultuur: Volgens het Amerikaanse Congres heeft Boeing op verschillende momenten cruciale informatie achtergehouden voor de luchtvaartautoriteiten, voor de luchtvaartmaatschappijen en voor de piloten.

Waarom? Een eenvoudig antwoord: geld. Het verkoopsargument van de Boeing 737 MAX was namelijk het volgende: piloten van de vorige generatie 737 konden zonder al te veel intensieve training de transitie maken naar de nieuwe MAX-vliegtuigen. En dat is belangrijk, want zo kan een luchtvaart­maatschappij besparen op een erg dure opleiding.

De MAX wordt daardoor financieel een stuk interessanter. Had Boeing open kaart gespeeld over de nieuwe systemen aan boord, dan had de luchtvaart­autoriteit hen verplicht om intensieve simulatortraining voor de MAX te introduceren. Daardoor zou volgens berekeningen de kostprijs voor een luchtvaartmaatschappij om een MAX-vliegtuig in dienst te nemen al snel meer dan een miljard euro stijgen.



4) Belangenvermenging: Boeing heeft een aantal cruciale taken van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA overgenomen tijdens het certificatieproces. De FAA wordt al een aantal jaar geconfronteerd met forse besparingen en slaagt er niet meer in om de certificatie van een nieuw vliegtuig volledig autonoom af te handelen. Boeing heeft dus een aantal belangrijke stappen in dat proces zelf gedaan.



5) Beïnvloeding: Tijdens het certificatieproces heeft de FAA op sommige momenten toch een aantal vragen en opmerkingen voor Boeing. Toch slaagt de vliegtuigbouwer er telkens in om de FAA onder druk te zetten, zodat die haar eigen ingenieurs niet volgt.



Kortom: het hele rapport schetst een problematische bedrijfscultuur bij Boeing, waar onder tijdsdruk en financiële druk een vliegtuig gebouwd is dat volgens het Amerikaanse Congres nooit had mogen vliegen. Ze omschrijven het zelf als ongezien en bijzonder verontrustend en willen nu wetgevende initiatieven nemen om Boeing en de luchtvaartautoriteit FAA meer te dwingen tot transparantie.