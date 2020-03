Carnaval Halle uitgesteld: "Zomers carnavalsfeest in september mogelijk alternatief"

Het carnavalsfeest in Halle wordt op vraag van gouverneur De Witte uitgesteld. "We begrijpen dat dit een zware opdoffer is voor de duizenden carnavalisten die al weken toeleven naar dit feest, maar de maatregel is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus in ons land zo veel mogelijk te vertragen", laat de stad weten in een persbericht.