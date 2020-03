CHECK: Beelden van halfnaakte en geslagen mensen aan Turks-Griekse grens zijn echt. Het is ook niet de eerste keer

Die verschillen zijn belangrijk. Want in de video heeft de TRT-journalist het alleen over "vluchtelingen". Dat is bij mensen uit Marokko bijvoorbeeld niet altijd het geval. Daarom kunnen wij niet onafhankelijk bevestigen dan wel ontkrachten dat de mannen die wij in de beelden zien, of die wel allemaal vluchtelingen zijn.

Er is volgens het internationaal recht een belangrijk verschil tussen vluchtelingen, die op de vlucht zijn voor vervolging of oorlogsgeweld, en (economische) migranten. Terwijl de eerste recht hebben op asiel in een beschermd land, geldt dat niet per definitie voor de tweede categorie. Maar dat onderscheid wordt door de TRT-journalist niet gemaakt.