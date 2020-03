In een restaurant in Grimbergen word je bediend door een robot: "Hij wordt niet ziek en kan niet staken"

Het is niet de bedoeling dat Peanuts het werk van de kelners volledig overneemt, maar dat hij het werk wel verlicht. “Hij is enkel een hulp bij het dragen van de schotels vanuit de keuken. De kelners moeten ze dan gewoon nog op de tafel zetten. Bij het afruimen zet de kelner de vuile borden en bestekken weer op de schotel waarna Peanuts ermee terug naar de keuken kan”, aldus Bi Hu. Peanuts doet dat door langs de tafels en stoelen te rijden, met behulp van sensoren in het plafond. Die sensoren zijn geprogrammeerd per tafel. Bij een hindernis of als een persoon zijn pad wil kruisen, stopt hij vanzelf. “Het enige wat de kelner nog moet doen, is het aanduiden van de gewenste tafel op een scherm.” In totaal kan Peanuts tot 35 kg dragen. “Dat is bijzonder handig wanneer er groepen zijn met acht of meer klanten.”