Italiaanse regering legt nog strengere quarantaine op, Juventus-speler test positief en reizen naar Madrid en Baskenland is afgeraden

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft nog strengere quarantainemaatregelen afgekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alle winkels worden gesloten, behalve voedingswinkels en apotheken. Ook cafés, restaurants en kappers gaan dicht.

In bedrijven blijven alleen de afdelingen open die noodzakelijk zijn voor de productie. Openbare diensten blijven wel verzekerd, zoals het openbaar vervoer en de banken. Over twee weken zal geëvalueerd worden of de maatregelen voldoende zijn. In een boodschap aan het land roept Conte de Italianen op om de hoop niet te verliezen. "Samen zullen we het redden", zegt Conte.

Alle niet noodzakelijke activiteiten moeten stopgezet worden. Italië vecht met drastische maatregelen tegen het coronavirus. Het hele land is in lockdown. De zowat zestig miljoen inwoners mogen zich niet meer vrij verplaatsen. In totaal telt Italië officieel 12.400 besmettingen met het virus. Meer dan 820 mensen zijn eraan overleden. De regio Lombardije is het zwaarst getroffen.