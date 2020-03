De Boeing 737 MAX: het vliegtuig dat nooit had mogen vliegen

Na het eerste ongeval in oktober 2018 slaagden de Amerikanen er nog altijd niet in om volledig open kaart te spelen. Integendeel. Boeing deed zelfs aanpassingen aan zijn aanbevelingen voor training. Na de Lion Air-crash volstond het om een geprint document op papier te bestuderen alvorens achter de knuppel van de MAX te kruipen. Dit vliegtuig had onder deze omstandigheden nooit mogen vliegen is de conclusie. De bittere concurrentiestrijd en de race om zo snel mogelijk een nieuw vliegtuig te lanceren veroorzaakte de grootste veiligheidscrisis in de moderne luchtvaart. Het zadelt Boeing op met een ongeziene reputatieschade en een miljardenverlies. Voor het eerst in 20 jaar kleuren de cijfers op het hoofdkantoor in Seattle, in de Verenigde Staten, rood. Maar vooral 346 mensen kwamen om in een tijdperk waar vliegen elk jaar veiliger en veiliger wordt. De ambitie om zoveel mogelijk kosten te besparen kost Boeing, hoe cynisch het nu ook klinkt, een fortuin.