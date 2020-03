Net geen 1.000 bezoekers voor filmfestival De Roma: "Langer aanschuiven om handen te wassen dan om te plassen" 

Om niet boven de 1.000 bezoekers te gaan, is de ticketverkoop van het filmfestival in De Roma stopgezet. De opkomst was goed, weinig mensen bleven thuis. Sommige bezoekers staan wel stil bij het coronavirus, maar de meesten maken zich geen zorgen: "Ik ben daar niet zo erg mee bezig, ik ga niet mee in die hysterie", zegt een vrouw.

"Opmerkelijk was dat de rij in het toilet om de handen te wassen, groter was dan de rij om naar de wc te gaan", lacht een man, "maar ik heb er geen seconde over getwijfeld om naar hier te komen." Een andere bezoeker neemt kleine maatregelen: "Ik heb mijn vrienden geen kus of hand gegeven toen ik binnenkom. Ook was ik mijn handen beter, maar bewust dingen uit de weg gaan, doe ik niet", vertelt ze.