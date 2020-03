Dienstencentrum Wuustwezel sluit tijdelijk de deuren wegens coronavirus: "We zijn vooral bang om onze oudere bezoekers te besmetten"

Dienstencentrum 'Ter Wezel' in Wuustwezel sluit vanaf morgen, donderdag, de deuren. Het centrum wordt voornamelijk bezocht door oudere, en dus erg kwetsbare mensen. Door tijdelijk de deuren te sluiten wil het centrum vermijden dat de bezoekers besmet geraken met het coronavirus.

"Ter Wezel" probeert wel een oplossing te vinden voor de kwetsbare mensen die dagelijks bij hen over de vloer komen. "Voor vele bezoekers is een uitstapje naar ons een lichtpuntje waar ze elke dag naar uitkijken. Zo kunnen ze bij ons terecht voor een warme maaltijd, een spelletje kaarten, een kopje koffie. Ze ontmoeten hier andere mensen" , zegt Kelly de Jong van het dienstencentrum in het middagprogramma van Radio 2 Antwerpen.

"Ter Wezel" is wel op zoek naar alternatieven. "We zoeken een manier zodat mensen elkaar toch kunnen blijven ontmoeten zonder elkaar ziek te maken. Het centrum blijft ook telefonisch bereikbaar. Mensen met een dringende vraag kunnen nog altijd bij ons terecht. We bekijken dat geval per geval en zoeken, waar mogelijk, naar een oplossing", zegt Kelly.