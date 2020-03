Brieven versturen met unieke postzegel "Het lam gods"

2020 is het Van Eyckjaar en dat betekent dat er overal in Vlaanderen bijzondere evenementen en initiatieven zijn om de middeleeuwse schilder en zijn werken in de verf te zetten. Ook Bpost doet mee met de uitgave van 5 unieke postzegels. De afbeeldingen op de postzegels zijn portretten die ook te zien zijn op de overzichtstentoonstelling over Van Eyck in het Museum van Schone Kunsten in Gent. De 5 postzegels zijn afgedrukt op een miniversie van het bekendste werk van Van Eyck, "Het lam gods".