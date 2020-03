Europa pakt afvalberg elektronische toestellen aan

"Er is maar één planeet aarde, maar tegen 2050 zullen we consumeren alsof we er drie hebben", schetst commissaris voor Leefmilieu Virginijus Sinkevicius de uitdaging. "Met het nieuwe plan zullen we de groene transitie van onze economie versnellen."

De Europese consumentenorganisatie BEUC is tevreden met de plannen van de Commissie, vooral met het 'recht op herstel' dat ze tegen 2021 wil invoeren. Ook het feit dat gebruikers meer informatie zullen krijgen over de levensduur en andere duurzaamheidskenmerken van het product dat ze kopen, stemt de BEUC tevreden. "Dit actieplan is cruciaal om de groene transitie te realiseren", zegt directeur-generaal Monique Goyens. "Als we willen dat consumenten hun steentje bijdragen, moet het voor hen gemakkelijk en betaalbaar zijn om duurzame aankopen te doen."

Goyens vindt het ook een goede zaak dat de Commissie wil vermijden dat verboden chemicaliën via gerecycleerde producten alsnog bij de consument belanden.