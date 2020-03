Evenement afgelast door het coronavirus? Wat met de tickets?

Ticketswap, een website om tickets door te verkopen, ziet alvast geen drastische veranderingen in het koop- en verkoopverdrag op de website: "Mensen kopen en verkopen nog steeds kaartjes, we hebben tot nu toe geen paniek gezien. Het is belangrijk om te vermelden dat veel evenementen vooralsnog doorgaan zoals gepland. Zodra de omstandigheden veranderen, zien we dat aantal evenementen zijn geannuleerd, maar een groter aantal kiest ervoor om uit te stellen en te verplaatsen", zegt Hans Ober, CEO van Ticketswap.

Het bedrijf raadt mensen met tickets van geannuleerde evenementen wel aan om een terugbetaling bij de organisatie aan te vragen. Maar mensen met een ticket voor een uitgesteld evenement houden best even hun ticket bij tot de vervangende datum wordt aangekondigd: "Ben je die datum verhinderd, dan kan je je ticket nog altijd verkopen op TicketSwap."

Tickets van geannuleerde evenementen kunnen niet meer verkocht worden op de site: "We blokkeren de evenementen zodra wij op de hoogte zijn van de annuleringen. Daarnaast hebben we met regelmaat contact met organisatoren om ze bij te staan tijdens deze ongekende situatie."