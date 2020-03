Een federaal rampenplan voor corona, wat betekent dat precies?

Premier Sophie Wilmès (MR) heeft een federaal rampenplan afgekondigd. "We blijven in een versterkte fase twee: we gaan nu de federale fase van het crisisbeheer in", luidde het. Dat wil zeggen dat alle beslissingen genomen door een zogenoemde beheerscel bestaande uit de premier, de bevoegde ministers én de ministers-presidenten van de deelregeringen. Zij zullen zich laten bijstaan door een team van experten.

Op die manier is een betere informatie en coördinatie mogelijk over de maatregelen die overal genomen worden. "We willen dat dezelfde beslissing overal op dezelfde manier worden toegepast. Alleen samenwerking en coördinatie zijn de sleutels om te slagen in de bestrijding van het virus", aldus Wilmès.

De federale regering trekt het laken nu dus naar zich toe. Ze heeft drastische maatregelen genomen die gelden voor het hele grondgebied, zoals het sluiten van cafés, restaurants. Ook alle lessen worden opgeschort. Scholen moeten wel voor opvang zorgen.