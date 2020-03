Fiscale ontvangsten daalden nog maar twee keer in 50 jaar (en 2019 was zo'n jaar)

Inkomsten uit belastingen, dat is normaal gezien als onkruid: dat groeit vanzelf. Toch is het de voorbije halve eeuw twee keer gebeurd dat die inkomsten in een bepaald jaar daalden tegenover het jaar ervoor. De eerste keer was in 2009, na de financiële crisis van 2008. En de tweede keer was vorig jaar. Wij doken voor u in de cijfers van wat heet: de fiscale ontvangsten. Die vormen de financiële ruggengraat van de Belgische overheid.