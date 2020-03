Fotografe Carla Kogelman legt het spelende kind vast voor expo Playground

De fotografe verbleef in Hasselt tijdens de uiterst droge en warme zomer van 2019. In die periode viel haar één lacune heel erg op: “Er is niet genoeg water. Je ziet hier geen kinderen in water spelen, of het moet dat minipartijtje water zijn op het Groenplein aan het oude stadhuis. Aan het Molenpoortplein is ook water, maar dat komt uit stalen roosters die door de hitte veel te heet zijn om op te stappen. Dus Hasselt kan best nog wat water gebruiken. Goed voor de kinderen, maar ook voor alle andere bewoners.”

Playground, In het cultuurcentrum van Hasselt van 15 maart tot 31 mei.