Gepensioneerde aannemer maakt mondmaskers van bh's: "Beter dan de made-in-China papieren modellen"

Van Campenhout merkte dat bij twee apothekers die hij bezocht had, de handzeep, de producten voor handhygiëne en de mondmaskers al uitgeput waren. En dus ging hij op een ludieke en creatieve manier aan de slag met oude bh's van z'n vrouw. "Het materiaal is drie- tot vierdubbelwandig, en daar kan je perfect door ademen. Ik knip ze mooi in tweeën, de zijbandjes gaan er af, en dan worden ze op de gepaste lengte genaaid. En ik heb er al enkele gemaakt. Het nadeel is dat ik mijn vrouw nu wel twee nieuwe bh's moet kopen", grapt hij.