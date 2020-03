Gouverneur West-Vlaanderen verbiedt alle indoorevenementen met meer dan 1.000 mensen

De gouverneur van West-Vlaanderen volgt met zijn beslissing het advies van de federale regering. "Alle indoorevenementen met meer dan 1.000 bezoekers moeten uitgesteld of afgelast worden en dat tot en met 31 maart", zegt Decaluwé. "De meeste burgemeesters uit de provincie zijn vanmorgen tot bij mij gekomen, want er waren nog veel vragen en onduidelijkheden over de gevolgen van het coronavirus. De meeste burgemeesters zijn het eens met mijn beslissing. We moeten met z'n allen rekening houden met de kwetsbare mensen in onze samenleving."