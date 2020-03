Grootouderfeest in Meise zonder grootouders: kinderen treden op in een lege zaal

Het feest voor de grootouders in de gemeenteschool De Leertuin in Meise verloopt anders dan voorzien. Om besmetting met het coronavirus te vermijden, heeft de school beslist om geen grootouders uit te nodigen. De kinderen treden wel op, maar dan zonder publiek. Het was voor de school niet makkelijk om die beslissing te nemen, vertelt juf Nadia. "Voor de grootouders is de afgelasting echt droevig nieuws, en ook voor de kinderen. Maar omdat de kinderen er zo naartoe geleefd hadden, wilden we het hen toch gunnen dat ze konden optreden, en dat ze hun pakjes konden aandoen. De kinderen waren heel blij als ze hoorden dat ze toch mochten optreden."