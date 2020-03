H.Essers heeft oplossing voor transporten naar Italië

H.Essers stuurt zelf geen chauffeurs meer naar Italië, maar ze werken er samen met Italiaanse transporteurs. Aan de Italiaanse grens worden de goederen dan uitgewisseld, zegt Bob Van Steenweghen van H.Essers. "We werken samen met lokale Italiaanse transporteurs. Aan de grens wisselen we dan de goederen uit. Aan verschillende grensposten koppelen we de opleggers af en aan." Maar de situatie verandert natuurlijk snel, wanneer er extra maatregelen worden genomen. "We merken dat het moeilijker wordt aan de Oostenrijkse grens, dus we gaan ons meer concentreren op de Franse grens."