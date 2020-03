Janssen Pharmaceutica: "Optimistisch dat we een vaccin tegen coronavirus vinden"

"We zetten momenteel alles op alles om zo snel mogelijk te kunnen starten met klinische studies." Van Hoof hoopt daar eind oktober, begin november mee te kunnen beginnen, de eerste resultaten van die klinische studies zouden er al in januari van volgend jaar kunnen zijn. "Tegelijk starten we ook al met productie at risk, dat betekent dat we al beginnen te produceren nog voor we de resultaten kennen."

Het aantal mensen dat bij Janssen Pharmaceutica meewerkt aan het onderzoek naar en de ontwikkeling van een vaccin gaat in stijgende lijn. "De eerste weken waren we met een 50-tal, nu zijn het er al meer dan 100. Als alles goed loopt en we beginnen aan de klinische studies en de producties, dan zullen dat 700 tot 1.000 mensen zijn."