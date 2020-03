Joe Biden goed op weg naar nominatie bij Democraten: "Enthousiasme van de kiezers ligt duidelijk bij Biden"

Kiezers vinden de ideeën van Sanders dan misschien wel sympathiek, "maar ook onhaalbaar. Het is te radicaal om het te kunnen halen van Donald Trump." En is Biden daar dan wel toe in staat? "Dat is nog de vraag. Veel hangt af van hoe bijvoorbeeld de economie evolueert. Gaat het coronavirus voor een recessie in de VS zorgen? Dan krijg je een ander verhaal. Maar als de economie op peil blijft en er niks anders onverwachts gebeurt, dan is Biden misschien niet de sterkste."

"Biden is niet de meest vurige en enthousiaste debater. Maar het Democratische establishment heeft de forcing gevoerd. Voor de meeste kiezers is hij de man om in november tegengewicht te bieden aan Donald Trump. De vraag is alleen of dat gaat lukken."