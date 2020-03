Het is de Week van de Lentekriebels en dus duikt KLAAR in de anticonceptiemiddelen. Condooms, de pil, het staafje, de ring,… wat bestaat er allemaal? Moet je je ouders vertellen dat je anticonceptie neemt? En hoeveel kost dat allemaal? We vragen het aan Katrien Vermeire van Sensoa, het expertisecentrum voor seksuele gezondheid.