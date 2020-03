Koningin Mathilde naar provinciehuis Leuven voor onderonsje met 11 sterke vrouwen

Koningin Mathilde zakt straks af naar het provinciehuis in Leuven. Het is nog een uitloper van de Internationale Vrouwendag waarbij wordt stilgestaan bij de positie van de vrouw in onze samenleving en op de werkvloer. Mathilde zal er praten met 11 Vlaams-Brabantse vrouwen waaronder ex-atlete Elodie Ouedraogo, die tegenwoordig in de mode zit, actrice Maaike Neuville, en Kathleen Claes, de grote baas van Java koffie in Rotselaar. "Koningin Mathilde wil echt de vrouwen in besloten kring ontmoeten en bespreken wat wij allemaal doen", zegt Claes aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Maar waar ze het precies over wil hebben, dat weten we nog niet."