LA Opera: "Beschuldigingen over misbruik door Plácido Domingo zijn geloofwaardig"

Wie is Plácido Domingo?

De 78-jarige Plácido Domingo heeft al meer dan 150 rollen en 4.000 personages op zijn palmares staan en trekt nog steeds volle zalen over heel de wereld. Hij wordt gezien als een van de grootste operazangers aller tijden. Hij won verschillende Grammy Awards en was ook een van de gevierde Drie Tenoren, samen met Luciano Pavarotti en José Carreras. Hij bekleedde belangrijke posities in grote operahuizen. Zo was hij onder meer directeur van de gerenommeerde opera's in Washington en Los Angeles.