Drie keer meer studenten met leefloon in Oostende in drie jaar tijd

“Wij zien de laatste jaren een enorme stijging in het aantal leeflonen bij studenten", bevestigt Natacha Waldmann (Groen), schepen van Welzijn en Zorg. "Jongeren kunnen om diverse redenen een leefloon aanvragen. Daarnaast is het ook zo dat studenten vaker beseffen dat een diploma heel belangrijk is om een goede job te vinden. Wij willen inzetten op het aanbieden van handvatten, zodat jongeren zelf uit de armoede kunnen geraken. Een diploma biedt daarop de beste garantie."