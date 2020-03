Luisteraars nemen zelf voorzorgsmaatregelen: "We stappen niet meer op de tram of bus"

Veel luisteraars van Radio 2 Antwerpen nemen zelf maatregelen omwille van het coronavirus. Ook bakker Stefan de Maayer uit Borgerhout reageerde via de app: "Normaal ging ik komend weekend kijken naar de voetbalmatch Beerschot tegen Oud-Heverlee Leuven op groot scherm op het Kiel. Mijn vrouw krijgt sinds januari chemotherapie en is dus heel vatbaar voor virussen. Daarom ga ik uit voorzorg niet naar de match kijken", zegt de Maayer. "We nemen de tram niet meer en we gaan niet meer op het drukste moment naar de supermarkt. Panikeren doen we zeker niet, maar we moeten een beetje voorzichtig zijn."

Luisteraar Rina Collinet-Belis laat weten dat ze kaarten heeft voor Daens de Musical van Studio 100 in het Pop-Up Theater in Puurs. "We gaan niet naar de musical. 'Moeke' is 86 jaar dus dat risico nemen we niet."