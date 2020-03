Hoe ziet een museum eruit als modeontwerper Walter Van Beirendonck het onder handen neemt?

De expo "Blind date" van The Phoebus Foundation brengt de bezoeker naar vier locaties in het historische centrum van Antwerpen, de scenografie werd bedacht door modeontwerper Walter Van Beirendonck. Het tentoonstellingsparcours loodst je via het Snijders&Rockoxhuis, naar de dichtbij gelegen Keizerskapel en de Carolus Borromeuskerk. Ook het Vleeshuis werd betrokken. De expo "Blind date" toont een ruime selectie van portretten uit de renaissance en de barok, maar dus met een hedendaagse aankleding. Rubens en co in fluo? Moet kunnen.