Oost-Vlaamse organisatoren nemen maatregelen tegen coronavirus: van afgelasten tot gewoon doorgaan

Komende zaterdag stond Totally 90’s XXL op de planning in Brielpoort in Deinze, maar dat evenement is nu afgelast. Er waren al zo’n 2.500 tickets verkocht. “Het feest gaat wel door, maar dan op een andere datum”, vertelt Patrick Claesen. Hij zou op het feest verschijnen als DJ Pat Krimson én met zijn muziekgroep 2 Fabiola. “Het is heel jammer dat het niet meer doorgaat, maar we verschijnen sowieso nog op een podium in Deinze.”

En er verandert nog meer in de planning van DJ Pat Krimson. Woensdagavond speelde hij in Leuven. "Normaal zou dat een feest zijn waar 3.000 mensen zouden komen, maar nu mochten er nog maar 700 mensen binnen. Dit weekend heb ik ook nog een optreden gepland tijdens de voetbalwedstrijd tussen Racing Genk en Mechelen. Daar zijn 24.000 bezoekers op 1 plaats, maar dat is buiten en kan dus wel gewoon doorgaan.”