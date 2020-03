Wat is er aan de hand bij De Lijn? "Pano" maakt het rapport op na het rampjaar 2019

De problemen bij De Lijn zijn dus een combinatie van verantwoordelijkheden. Dat zegt ook mobiliteitsdeskundige Dirk Lauwers: "Het is een combinatie van verantwoordelijkheden. Uiteraard wat de budgetten betreft is dat de bevoegde minister en de Vlaamse regering. Maar het is ook bij steden en gemeenten en ook bij het Vlaams mobiliteitsbeleid, bij het agentschap wegen en verkeer, waar men onvoldoende prioriteit geeft aan verkeerslichten. Waar men onvoldoende ruimte van de straat, die nu aan de auto is toebedeeld, durft om te switchen naar ruimte voor het openbaar vervoer."

Ondertussen hopen reizigers op verbetering. En Roger Kesteloot, de directeur-generaal van De Lijn, is ook hoopvol: "In 2020 zal De Lijn haar rug rechten. Ik snap dat sommige mensen daar sceptisch naar kijken, maar het is aan ons om te bewijzen dat de sceptici ongelijk hebben."