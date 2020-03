Drie Belgen overleden aan de gevolgen van het coronavirus: "Volg alstublieft de aanbevelingen op"

"België was een van de laatste landen waar nog geen overlijdens als gevolg van het nieuwe coronavirus waren", zegt professor en viroloog Steven Van Gucht, die de overheid adviseert over de aanpak van het virus. "We mogen verwachten dat we in de komende dagen en weken nog overlijdens zullen zien."

De overleden patiënt was een oudere vrouw met een onderliggende aandoening. "Dit bevestigt wat we eigenlijk al wisten: dit zijn mensen die bijzonder gevoelig zijn aan de infectie. En het bevestigt ook nog maar eens hoe belangrijk het is dat we allemaal de aanbevelingen opvolgen die gisteren gecommuniceerd zijn. We moeten solidair zijn om de zwakkeren in de maatschappij te beschermen."

Daarnaast zijn nog twee mannen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat enerzijds om een patiënt van 73 jaar die op 4 maart was opgenomen in het Sint-Elisabeth ziekenhuis in Brussel. Zijn toestand ging snel achteruit en hij overleed woensdag op de afdeling Intensieve Zorg.

Een andere patiënt van 86 jaar is overleden in een rusthuis in Sint-Genesius-Rode. Hij was binnen datzelfde rusthuis in quarantaine geplaatst nadat hij positief testte op het coronavirus.