Politie Zennevallei na diefstallenplaag: "Wij mogen een 30-tal slimme camera's niet gebruiken door vacuüm in wetgeving"

"We hebben tienduizenden euro's geïnvesteerd in de camera's, dus het is zonde dat we ze niet mogen gebruiken. In Dworp, een deelgemeente van Beersel, en Sint-Pieters-Leeuw zitten we de laatste maanden met een diefstallenplaag. We zetten natuurlijk de klassieke middelen in om de daders op te sporen, maar de camera's zouden een grote hulp zijn." Volgens de korpschef van de politiezone Zennevallei is zijn zone niet de enige met dat probleem. "Dit geldt voor een 800-tal gelijkaardige camera's in ons land."