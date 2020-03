Professoren Goossens en Van Ranst: "Draconische maatregelen zijn nodig, zoals alle evenementen schrappen"

Professor Herman Goossens coördineert de uitbraak van het virus in Europa en heeft overleg gehad met zijn Europese collega's in Schiphol in Nederland. "De bijstelling van epidemie naar pandemie van de WHO verandert concreet niets aan de coronaproblematiek. De WHO kijkt naar het aantal gevallen, de impact en de ernst. Op basis daarvan is er beslist dat het een pandemie is, maar dat doet niets terzake", aldus Goossens.

De rol van kinderen in de verspreiding van het coronavirus blijft een groot vraagteken voor de wetenschappers. "We hebben heel wat discussies gehad over de rol van de kinderen. We weten niet of kinderen een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Tot nu toe lag een kind nog nooit aan de bron van de verspreiding van het coronavirus. Dat is iets wat heel belangrijk is."

"In een aantal landen worden scholen gesloten, maar ik weet niet of dat de juiste maatregel is. Als je scholen sluit, moeten de kinderen worden opgevangen. Die komen vaak terecht bij de grootouders, want de ouders moeten werken. De grootouders zijn net de meest kwetsbare groep. We gaan in verschillende regio’s onderzoek doen naar de verspreiding van het virus binnen de gezinnen."

Dat de oudste mensen het meest vatbaar of kwetsbaar zijn voor het coronavirus, is niet helemaal juist vertelt Goossens. "Het is wel zo dat als je naar de sterftecijfers kijkt, dat dat hoofdzakelijk ouderen zijn. We zien soms ook jonge mensen die plots heel ernstig ziek worden door het coronavirus. Dat gebeurt ook in ons land. Dat gaat over dertigers en veertigers. Ik voel me er ongemakkelijk bij dat men altijd vertelt dat het vooral de ouderen treft. Dat is voor een stuk zo, maar het kan ook bij jonge mensen toeslaan. Het is niet zo dat alleen maar de ouderen gevaar lopen."