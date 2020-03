PVDA voert actie in Sint-Truiden omdat stad samenwerking met Huurderssyndicaat stopzet

Volgens de stad zullen huurders met problemen wel geholpen worden, door het OCMW. Schepen van Sociale Huisvesting Jelle Engelbosch (N-VA): "Wij hebben bekeken wat we vandaag allemaal ondersteunen, en we merken dat er overlappingen zijn. Zo was er het Huurderssyndicaat, maar kunnen mensen ook gratis juridisch advies krijgen bij het OCMW. Daarom hebben we beslist om de financiële ondersteuning van het Huurderssyndicaat stop te zetten." Het ging om 1.600 euro per jaar.