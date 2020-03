Quarantainedagboek

Gelukkig hebben we ’s avonds toch nog een family moment. Dan controleren we elkaar op symptomen. We meten elkaars temperatuur, we controleren het wit der oogleden, we beluisteren met een stethoscoop van de kermis elkaars luchtwegen.

We vullen elkaars gezondheidsfiche in en leggen die, in een plastic hoesje tegen de regen, klaar aan de voordeur. Voor de gezondheidspolitie. En daarna bladeren we, gezellig met zijn vieren naast elkaar op de sofa, in de cataloog van de reisorganisator. Waar zouden we naartoe kunnen gaan, mochten we uit de quarantaine kunnen ontsnappen?