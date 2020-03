UHasselt schrapt lesactiviteiten met meer dan 50 personen

Rector Luc De Schepper is kritisch voor het advies van de overheid. Volgens dat advies mogen indoorevenementen met minder dan 1000 personen doorgaan. De rector ziet dat anders: "Onze experts zijn er absoluut van overtuigd dat die grens tot 1000 personen een slecht idee is", zegt hij. "Dat is veel te hoog in deze fase van de epidemie."