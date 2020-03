Twee weken geen grote events in Antwerps Sportpaleis. Musical "Mamma Mia" met minder publiek 

Vanavond speelt in de Antwerpse stadsschouwburg de musical "Mamma Mia" in een zaal met meer dan 2.000 zitjes. "Wij zullen als zaaluitbater de mensen van "Mamma Mia" erop wijzen dat er niet meer dan 1.000 mensen binnen mogen. Ik denk dat we er samen alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat de geplande reeks van een kleine twintig voorstellingen toch door kan gaan. Al was het maar vanuit een overlevingsinstinct", zegt Van Esbroeck op Radio 2.

Eerder op de ochtend had Jan Van Esbroek zijn twijfels over de risico's nog geuit in "Start Je Dag" op Radio 2 Antwerpen. "Ik zou de mensen geen eten willen geven die vandaag de tram nemen. Volgens mij zitten zij in een penibelere situatie dan de bezoekers van "Mamma Mia" vanavond."