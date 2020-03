Universiteit Antwerpen: lessen voor meer dan 50 studenten worden online gegeven

"De studentenrestaurants blijven open en dat is een goede maatregel want anders zouden de studenten naar kleinere restaurants in de stad gaan en dan wordt het gevaar voor besmetting veel groter. De studentenrestaurants blijven dus open maar ook daar is de richtlijn dat je best zoveel mogelijk afstand houdt", zegt rector Herman Van Goethem van de Universiteit Antwerpen.

Studentenfuiven en andere -events bekijkt de universiteit geval per geval. De universiteit zal daar nog aanbevelingen voor uitwerken. De UA moedigt personeel en studenten aan om zoveel mogelijk van thuis te studeren en werken.